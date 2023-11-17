Xi Jinping, Japonya'yı Fukuşima nükleer santralindeki nükleer kirli suyu denize boşaltma konusunda sorumluluk almaya çağırdı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Japon tarafına Fukuşima nükleer santralindeki nükleer kirli suyu denize boşaltma işlemini sorumlu ve yapıcı şekilde yürütme çağrısında bulundu. Xi, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile yaptığı görüşmede, bu mesele hakkında uluslararası kamu yararını ve küresel deniz ortamını ilgilendirdiğini vurguladı.

SAN FRANCISCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Japon tarafına Fukuşima nükleer santralindeki nükleer kirli suyu denize boşaltma işlemini sorumlu ve yapıcı şekilde yürütme çağrısında bulundu.

Xi, 30. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Ekonomi Liderleri Toplantısı çerçevesinde Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile yaptığı görüşmede, söz konusu meselenin tüm insanlığın sağlığını, küresel deniz ortamını ve uluslararası kamu yararını ilgilendirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca Japonya'yı bu mesele hakkında yurtiçi ve yurtdışındaki meşru kaygıları ciddiye almaya çağırdı.