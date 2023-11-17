Xi Jinping, Japonya Başbakanı ile görüşme yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile yaptığı görüşmede, Çin ve Japonya'nın birbirinin kalkınmasını nesnel ve rasyonel bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

SAN FRANCISCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü ABD'nin San Francisco kentinde Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile yaptığı görüşmede, Çin ve Japonya'nın birbirinin kalkınmasını nesnel ve rasyonel bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

An itibarıyla Çin-Japonya ilişkilerinin geçmişi gelecekle birleştiren kritik bir eşikte olduğunu vurgulayan Xi, iki tarafa, tarihi daha parlak bir geleceğe açılmanın aynası olarak görüp, 1972 yılında diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesindeki özgün amaca bağlı kalma, pozitif ve dostane karşılıklı anlayışı teşvik etme ve farklılıkları yapıcı bir tarzda yönetme çağrısı yaptı.