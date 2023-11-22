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Xi Jinping, Gazze'deki durum hakkında BRICS liderleriyle toplantıda konuştu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BRICS liderleri ve BRICS üyeliğine davet edilen ülke liderlerinin Gazze özelinde Ortadoğu'daki duruma ilişkin olağanüstü ortak toplantısında 'Ateşkes için Çalışmak ve Kalıcı Barış ile Sürdürülebilir Güvenliği Sağlamak' başlıklı bir konuşma yaptı.