Xi Jinping, Filistin-İsrail meselesinde ateşkes çağrısı yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin-İsrail meselesine ilişkin üç öneride bulunarak kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması için ateşkes çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin- İsrail meselesine ilişkin üç öneride bulunarak kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması için ateşkes çağrısı yaptı.

Xi, Salı günü Filistin-İsrail meselesi konulu BRICS olağanüstü sanal zirvesindeki konuşmasında, daha fazla can kaybı ve acı yaşanmasını önlemek amacıyla çatışmadaki tüm tarafların çatışmaya ve düşmanlığa derhal son vermesi, sivilleri hedef alan tüm şiddetin ve saldırıların durdurulması ve sivil rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, insani yardımların bölgeye güvenli ve sorunsuz şekilde girişinin sağlanması, Gazze halkına insani yardımın artırılması, bir toplu cezalandırma biçimi olarak Gazze'deki insanların zorla tahliye edilmesine ve su, elektrik ve yakıt kesintilerine son verilmesi gerektiğini belirtti.

Xi, çatışmaların tırmanıp tüm Ortadoğu bölgesinin istikrarı üzerinde olumsuz etki yaratmasını önlemek üzere uluslararası toplumu somut tedbirler almaya çağırdı.