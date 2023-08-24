Xi Jinping: BRICS'in genişlemesi tarihi önem taşıyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika'da düzenlenen BRICS Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, BRICS'in genişlemesinin tarihi önem taşıdığını ve yeni bir başlangıç noktası olduğunu belirtti.

JOHANNESBURG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi sırasında Perşembe günü yaptığı açıklamada, BRICS'in genişlemesinin tarihi önem taşıdığını ve BRICS işbirliği için de yeni bir başlangıç noktası olduğunu belirtti.

Xi, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni BRICS üyeleri olarak davet edildiğini duyurmasının ardından düzenlenen basın toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı.

Cumhurbaşkanı, bu genişlemenin BRICS ülkelerinin gelişmekte olan diğer ülkelerle birleşme ve işbirliği yapma kararlılığını yansıttığını, uluslararası toplumun beklentilerini karşıladığını ve yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı.

Xi, söz konusu genişlemenin BRICS işbirliği mekanizmasına da yeni bir canlılık getireceğini, ayrıca dünya barışı ve kalkınması yönündeki çabaları daha da güçlendireceğini ifade etti.

Ramaphosa'nın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi de katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise toplantıya çevrimiçi olarak bağlandı.