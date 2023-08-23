Xi Jinping, BRICS Dayanışması ve Kalkınması İçin Çalışmayı Sabırsızlıkla Bekliyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BRICS liderleriyle birlikte çalışarak BRICS dayanışması ve kalkınmasına yönelik planları görüşmek ve daha adil bir küresel yönetişim için çaba göstermek istediğini belirtti.

PRETORYA, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeni dönemde BRICS dayanışması ve kalkınmasına yönelik planları görüşmek, BRICS zirvesinin verimli geçmesi için uğraşmak, ayrıca daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim için çaba göstermek üzere diğer BRICS liderleriyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Xi, BRICS ülkelerinin son yıllarda açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan anlayışına dayalı BRICS ruhuna bağlı kalarak farklı sistemlere, kültürlere ve bölgelere sahip ülkelerin ortak kalkınmasına dair harika bir başarı hikayesi yazdığını ve bunun da Güney-Güney işbirliğinin amiral gemisi haline geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca Güney Afrika'nın BRICS Zirvesi için yaptığı titiz hazırlıkları son derece takdir ettiğini söyledi.

Xi, Pazartesi günü 15. BRICS Zirvesi'ne katılmak ve resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Güney Afrika'nın Pretorya kentinde, Salı günü mevkidaşı Cyril Ramaphosa ile görüşmesi sırasında bu ifadeleri kullandı. Xi ayrıca Çin-Afrika Liderler Diyaloğu toplantısına Ramaphosa ile eş başkanlık edecek.

Ramaphosa ise bugün dünyanın jeopolitik krizler ve enerji krizleri de dahil olmak üzere çok sayıda ciddi ve karmaşık zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı, kendi ülkesi de dahil olmak üzere Küresel Güney ülkelerinin zorlukları birlikte aşmak ve daha eşit, adil ve rasyonel bir uluslararası düzenin kurulmasını teşvik etmek üzere Çin ile dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeyi umduklarını söyledi.

Güney Afrika'nın başarılı bir BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasına verdiği destekten ötürü Çin'e teşekkür eden Ramaphosa, Güney Afrika'nın çok taraflılığı kararlılıkla savunmak, küresel yönetişim sisteminde reformu teşvik etmek ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak için BRICS ülkeleriyle birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Xi ve Ramaphosa arasındaki görüşmelerin ardından Çin ve Güney Afrika arasında ortak bir beyan yayımlandı. Beyanda, "Temsil gücü daha yüksek ve daha adil bir küresel yönetişim düzenine ulaşılması ve daha kapsayıcı bir küresel ekonomik büyümenin teşvik edilmesi için BRICS işbirliğinin elzem olduğu konusunda iki taraf da mutabık kaldı" ifadesi yer aldı.

Ayrıca, "Taraflar, işbirliğinin her üç ayağında da BRICS'in gelişimini desteklemeye devam etme ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirme ve BRICS üye sayısının artırılması konusunda ilerleme kaydetmek üzere tüm BRICS üyeleriyle işbirliği yapma konusunda uzlaştı" denildi.

Beyanda, "Çin, bu yıl BRICS'in dönem başkanı ve Afrika ile Küresel Güney'e açılan kapı olan Güney Afrika'yı destekliyor ve 15. BRICS Zirvesi'ne başarılar diliyor" ifadesi yer aldı.

BRICS kısaltması, gelişmekte olan ekonomilere sahip Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinin baş harflerinden oluşuyor. Güney Afrika, BRICS dönem başkanlığını 1 Ocak 2023 tarihinde üstlendi.