Xi Jinping, bölgesel barışın sürdürülmesi ve ortak güvenliğin korunması için çağrıda bulundu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) zirvesinde bölgesel barışın sürdürülmesi ve ortak güvenliğin korunması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Xi, Çin'in Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulamak ve uluslararası anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesini teşvik etmek için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, bölgesel barışın sürdürülmesi ve ortak güvenliğin korunması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Xi, Salı günü video bağlantısı aracılığıyla katıldığı Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) zirvesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Xi, "Bölgede barış ve güvenliğin sağlanması hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Xi, Çin'in Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulamak, uluslararası anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesini teşvik etmek, uluslararası ve bölgesel hassasiyetlerin siyasi çözümünü desteklemek ve bu suretle bölgeyi sağlam bir koruma kalkanına almak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.