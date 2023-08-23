Xi Jinping: Askeri ittifaklar güvensizlik oluşturur

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, askeri bir ittifakı genişletmeyi sürdürme, kendi nüfuz alanını genişletme ya da diğer ülkelerin güvenlik tamponunu daraltmaya yönelik herhangi bir girişimin, tüm ülkeler için güvenlik alanında çıkmaz ve güvensizlik oluşturmaktan başka işe yaramayacağını söyledi.

JOHANNESBURG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, askeri bir ittifakı genişletmeyi sürdürme, kendi nüfuz alanını genişletme ya da diğer ülkelerin güvenlik tamponunu daraltmaya yönelik herhangi bir girişimin, tüm ülkeler için güvenlik alanında çıkmaz ve güvensizlik oluşturmaktan başka işe yaramayacağını söyledi.

Xi'nin söz konusu ifadeleri, Salı günü Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun 2023 BRICS İş Forumu'nda okuduğu konuşmasında yer aldı.

Tüm ülkelerin evrensel güvenliği sağlamaya çalışması gerektiğini vurgulayan Xi, son yıllarda dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğini, birçok ülke ve bölgenin savaş ve çatışmalarla boğuştuğunu ve birçok kişinin yerlerinden edildiğini ifade etti.

Wang, Xi'nin ifadelerini içeren konuşmasında, sadece ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir bir yeni güvenlik vizyonuna bağlılığın, evrensel güvenliği getirebileceğini aktardı.

Çin Cumhurbaşkanı ayrıca, tüm ülkelere diyaloğa açık olma ve cepheleşmeye karşı çıkma, ittifak yerine ortaklık kurma, kazan-kazan sonuçlarının peşinden gitme ve sıfır toplamlı oyunu reddetme ve güvenli bir toplum inşası için birlikte çalışma çağrısında bulundu.