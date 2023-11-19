Xi Jinping, ABD ziyaretinden sonra Beijing'e döndü

BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Çin-ABD zirve toplantısı ve 30. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katıldıktan sonra Cumartesi akşamı Beijing'e döndü.

San Francisco Belediye Başkanı London Breed ve diğer ABD'li yetkililer, yerel saatle Cuma günü öğleden sonra Xi'yi havaalanından yolcu etti.

ABD'de yaşayan Çinli temsilci ve öğrenciler havalimanı yolunun her iki tarafında toplanarak, Çin ve ABD ulusal bayraklarını salladı. Xi'yi içten şekilde uğurlayan kalabalık, ziyaretinin başarılı geçmesi dolayısıyla cumhurbaşkanını kutladı.

Xi'nin beraberindeki heyette yer alan Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofisi Direktörü Cai Qi ile ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi de aynı uçakla döndü.