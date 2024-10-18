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WWF Raporu: Yaban Hayatı Popülasyonları Son 50 Yılda Yüzde 73 Azaldı

WWF Raporu: Yaban Hayatı Popülasyonları Son 50 Yılda Yüzde 73 Azaldı
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Dünya Doğalı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yayımlanan 2024 Yaşayan Gezegen Raporu'nda, son 50 yılda yaban hayatı popülasyonlarında yüzde 73'lük düşüş yaşandığı belirtildi. Raporda bu durumun felaket niteliğinde olduğu ve insanlığın karşı karşıya kaldığı ciddi tehditler vurgulandı.

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yayımlanan 'Yaşayan Gezegen Raporuna' göre, dünya genelinde yaban hayatı popülasyonlarında son 50 yılda yüzde 73'lük bir düşüş yaşandığı açıklandı. Raporda bu durumun, 'felaket niteliğinde' olduğuna dikkat çekildi.

WWF'nin iki yılda bir yayınladığı 2024 Yaşayan Gezegen Raporu'na göre, 1970-2020 döneminde izlenen yaban hayatı popülasyonlarındaki gerileme nedeniyle gezegenin bazı bölgeleri doğa kaybı ve iklim değişikliğinin birleşiminden kaynaklanan ve insanlık için ciddi tehditler oluşturan riskli bir dönüm noktasına yaklaştı.Dünyada son 50 yılda yaban hayatı popülasyonlarında görülen yüzde 73 düşüşün 'felaket niteliğinde' olduğu vurgulandı.

Raporda, 1970'ten bu yana memeli, kuş, balık, amfibi ve sürüngen türlerinin ortalama olarak yüzde 69 oranında azaldığı belirtildi. Özellikle tropikal bölgelerdeki türlerin tehlike altında olduğu ifade edilerek, bu durumun iklim değişikliği, habitat kaybı ve kirlilik gibi insan kaynaklı faktörlerden kaynaklandığını vurgulandı. WWF, BM'nin 21 Ekim'de Kolombiya'da düzenleyeceği COP16 konferansında bu sorunlara karşı acil eylem çağrısında bulundu ve hükümetlerin, özel sektörün ve toplumun birlikte çalışmasının önemine dikkat çekti. Bu durumun, dünya ekosistemlerinin dengesini tehdit ettiği ve gelecekteki gıda güvenliği, su kaynakları ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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