WSJ'nin Moskova muhabiri gözaltına alındı

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Moskova muhabiri Evan Gershkovich, 'ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu' gerekçesiyle gözaltına alındı.

Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Amerikan hükümetinin çıkarları doğrultusunda casusluk yaptığından şüphelenilen, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'na akredite olan 1991 doğumlu ABD vatandaşı Evan Gershkovich'in yasadışı faaliyetlerini durdurdu. Amerikan tarafının talimatları doğrultusunda hareket eden Gershkovich'in, Rus askeri-sanayi kompleksi işletmelerinden birinin faaliyetleri hakkında devlet sırrı niteliğinde bilgiler topladığı tespit edildi. Yabancı, gizli bilgileri elde etmeye çalışırken Yekaterinburg'da gözaltına alındı."