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Winston Churchill'in çalınan portresi İtalya'da bulundu

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ESKİ İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in Kanada'da bir otelden çalınan ünlü portresi İtalya'da bulundu. Polis yaptığı açıklamada, 2022 yılında çalınan orijinal tablonun yerine bir kopya yerleştirildiğini belirterek, portrenin bu ayın sonunda Kanada polisine teslim edileceğini açıkladı.

ESKİ İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in Kanada'da bir otelden çalınan ünlü portresi İtalya'da bulundu. Polis yaptığı açıklamada, 2022 yılında çalınan orijinal tablonun yerine bir kopya yerleştirildiğini belirterek, portrenin bu ayın sonunda Kanada polisine teslim edileceğini açıkladı.

Eski Başbakan Winston Churchill'in portresi, Kanada'nın Ottawa kentindeki lüks otel Fairmont Chateau Laurier'den 2022 yılında çalındı. Ağustos 2022'de bir otel çalışanı tablonun sahte olduğunu fark etti ve tablo incelemeye alınarak sahte olduğu keşfedildi. Polisten yapılan açıklamada, "Winston Churchill'in 'Kükreyen Aslan portresinin' Ağustos 2022'de çalındığı bildirilmişti. Yapılan soruşturmada portrenin 25 Aralık 2021 ile 6 Ocak 2022 tarihleri arasında çalındığı ortaya çıktı. Portrenin Londra'daki bir müzayede evi aracılığıyla İtalya'daki bir alıcıya satıldığı ve her iki tarafın da eserin çalındığından habersiz olduğu belirlendi. Araştırmacılar, halkın ihbarları, adli analizler ve uluslararası işbirliğinin yardımıyla hırsızlıktan sorumlu kişinin izini sürdü. Ayrıca, açık kaynak araştırması ve diğer kurumlarla işbirliği, şüphelinin kimliğinin belirlenmesinde kilit rol oynadı. Ottawa Polisi müfettişleri, uluslararası kolluk kuvvetlerinin de yardımıyla, Kükreyen Aslan portresinin çalınması ve kaçakçılığı ile ilgili olarak Powassan, Ontario'dan 43 yaşında bir adamın kimliğini tespit etti ve suçladı. Adı yayın yasağı ile korunmaktadır. Adam 25 Nisan 2024 tarihinde gözaltına alınmıştır" denildi.

Polis, orijinal portrenin bu ay sonunda Ottawa polisine Roma'da törenle teslim edileceğini ve tekrar otelde sergileneceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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