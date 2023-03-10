WhatsApp, İngiltere'de yasaklanabilir! Nedeni onaylanması beklenen Çevrimiçi Güvenlik Yasası

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın Başkanı Will Cathcart, İngiltere'nin yakında onaylanacağı öngörülen Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle Whatsapp'ı yasaklayabileceğini açıkladı.

"WHATSAPP TEKLİFİ REDDEDECEK"

Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın uygulamayı şu anda hizmetteki mesajları koruyan uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmaya zorlayabileceği duyuruldu. Hükümet şirketi bu güvenliği zayıflatmaya zorlarsa, WhatsApp reddedecek ve uygulamanın ülke içinde tamamen yasaklanma olasılığı doğacak.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME SİSTEMİN OLMAZSA OLMAZI

Uçtan uca şifreleme, mesajları yalnızca gönderen ve alanların okuyabilmesini sağlayarak mesajların güvenliğini sağlayan bir sistemdir. Teknoloji şirketleri ve güvenlik uzmanları, mesajları bilgisayar korsanlığı ve diğer tehditlerden korumanın gerekli olduğunu söylüyor.