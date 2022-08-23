Webb Telekopu Jüpiter'i görüntüledi

ABD'nin uzaydaki çalışmalarını yürüten NASA'nın uzaya gönderdiği Webb Teleskopu, dün Jüpiter'in son halini detaylı gösteren iki görseli yayınladı. Jüpiter gözlemlerinin, bilim adamlarına Jüpiter'in iç yaşamına dair daha fazla ipucu vereceği belirtildi.

Kanada (CSA), Avrupa Birliği (ESA) ve ABD (NASA) uzay ajanslarının ortak yürüttüğü programın bir parçası Webb Uzay Teleskopu, dünyanın şimdiye kadar yapılmış en büyük, en güçlü ve en karmaşık uzay bilimi teleskopu olduğu açıklanmıştı. Uzayın derinliklerinden ilk yüksek çözünürlüklü görselleri 12 Temmuz'da yayınlanan Webb Teleskopu, bu sefer Jüpiter'i görüntüledi.