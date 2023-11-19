ABD'nin başkenti Washington DC'de 'Özgür Filistin' gösterisi yapılırken, göstericiler İsrail'i temsili kana bulanmış ve kefenlenmiş cansız bedenlerle protesto etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları devam ederken, dünyanın pek çok noktasında 'Özgür Filistin' gösterileri gerçekleştiriliyor.

- Washington DC'de "Özgür Filistin" gösterileri devam ediyor

İsrail, ABD'de temsili cansız bedenlerle protesto edildi

WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'de "Özgür Filistin" gösterisi yapılırken, göstericiler İsrail'i temsili kana bulanmış ve kefenlenmiş cansız bedenlerle protesto etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları devam ederken, dünyanın pek çok noktasında "Özgür Filistin" gösterileri gerçekleştiriliyor. Berlin, Paris, Kanada, Polonya'nın yanı sıra ABD'nin başkenti Washington DC'de yaşayanlar da sokaklara döküldü. Washington DC'de yaşayanlar dün Washington Anıtı çevresinde bir araya geldi. İsrail karşıtı protestoda göstericiler, "Filistinli çocukların hayalleri çalındı", "Gazze'de soykırımı durdurun", "Hastaları öldürmeye son verin" yazılı pankartlar taşıdı. Gösteride, Filistin'de hayatını kaybedenler için sembolik kana bulanmış ve kefenlenmiş cansız bedenler de kullanıldı. Temsili cansız bedenlerin üzerlerine "İsrail tarafından öldürüldü" yazılı notlar konuldu.