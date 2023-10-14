Washington'da Filistin'e Destek Gösterisi

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi için toplandı. Katılımcılar, Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Meydanı'nda bir araya geldi. Gösteride Filistin bayrakları taşınırken, sloganlar atıldı ve pankartlar açıldı. Ortodoks Yahudiler de gösteriye katılarak İsrail'i kınadı. İsrail-Filistin çatışmasında ise çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

NEW ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi için toplandı.

"Filistin için Amerikalı Müslümanlar" (AMP) adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısı üzerine katılımcılar, Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Meydanı'nda bir araya geldi.

AMP, gösteri çağrısında, "İsrail Nekbe'den bu yana en büyük yerinden edilmeye yol açıyor." ifadelerini kullanarak, tüm bunların ABD Başkanı Joe Biden'ın tam ve açık desteğiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Binlerce katılımcı, yoğun yağmura rağmen ellerinde Filistin bayraklarıyla alana geldi.

Katılımcılar "Özgür Filistin", "Çok yaşa Filistin", "Hemen ateşkes", "İşgale son" sloganları atarken, "ABD'ye ödediğiniz vergiler İsrail'in savaşını fonluyor", "Filistin'e destek, insanlığa destektir", "İşgal direnişi meşru kılar" yazılı pankartlar açtı.

Destek gösterisine küçük çocuklarıyla beraber katılan Ortodoks Yahudiler de "İsrail devleti Yahudiliği temsil etmiyor" ve "Yahudiler, İsrail'i ve mezalimini kınıyor", "İsrail yangını başlattı" pankartları açtı.

Gösteride konuşma yapan bir Amerikalı Yahudi, "Siyonizmin ötesinde bir Yahudilik var. Filistin özgür olacaktır." diyerek, tüm Amerikalı Yahudilere Gazze'de şiddetin durdurulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.