WAITRO'nun 92. Yönetim Kurulu Toplantısı Kocaeli'de Başladı

Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği (WAITRO) üyesi 65 ülkeden temsilciler, Kocaeli'de bir araya geldi. Toplantıda, küresel sorunlara çözüm oluşturmak amacıyla ortak projeler ve işbirlikleri ele alındı.

Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliğinin (WAITRO) "92. Yönetim Kurulu Toplantısı" Kocaeli'de başladı.

WAITRO üyesi 65 ülkeden 160 kurum ve kuruluşun arasından Çin, Kolombiya, Danimarka, Almanya, Endonezya, Ürdün, Güney Afrika, İspanya, Tayland ile Trinidad ve Tobago'dan temsilciler, WAITRO ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yönetiminde TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde bir araya geldi.

Hasan Mandal, AA muhabirine, küresel sorunlara çözüm oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini anlattı.

Ülkelerin ortak gündeminin yeşil ve dijital dönüşüm olduğunu aktaran Mandal, bu noktada yaşanan gıda, enerji ve su arz güvenliğinin beraberinde getirdiği ekonomik güçlükler, göçler ve gelecekte beklenen yaşanması daha zor dünyaya karşı bilim ve teknolojiyle ortak çözümler oluşturmak istediklerini belirtti.

Prof. Dr. Mandal, birliklerinde, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika ve Orta Doğu olmak üzere 5 bölgenin temsil edildiğine değinerek, gelecek yıl Çin'de zirve düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Sorun yaşayan ihtiyaç sahibi ülkeler ve kurumlarla bu soruna çözüm oluşturabilecek kurumlar arasındaki işbirliğini kurmayı ve ortak projeleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Mandal, özellikle iklime bağlı olarak gıda, enerji ve su gibi başlıkların başta geldiği çeşitli konferanslar düzenlediklerini bildirdi.

WAITRO Başkanı Mandal, "Özellikle dönem başkanlığımızda, daha aktif ve hızlı gelişen sorunlara hızlı çözüm oluşturma noktasında gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Ortak projelerle hızlı çözümler bulma konusunda genç insan kaynağının yetiştirilmesi ve sürece dahil edilmesini ön planda tutmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda WAITRO'nun yapısını daha fonksiyonel hale getirebilmek için tüzel kimliğinin ne olacağını da ele alacaklarından bahseden Mandal, "Türkiye'nin dönem başkanlığının önemi, sadece sırası geldiği için değil, oy çokluğuyla seçilmesi ve WAITRO'nun gündemi belirleyen daha aktif yapıya dönüşmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, yarınki oturumla sona erecek.