Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in 'yolcu listesinde' yer aldığı uçak düştü

Rusya merkezli paramiliter örgüt Wagner'in lideri Yevgeny Prigozhin'in de 'yolcu listesinde' yer aldığı ifade edilen özel uçak Tver bölgesinde düştü. Uçakta 3 pilot ve 7 yolcu bulunuyordu. Prigozhin'in uçakta olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.