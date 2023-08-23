Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in 'yolcu listesinde' yer aldığı uçak düştü
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Rusya merkezli paramiliter örgüt Wagner'in lideri Yevgeny Prigozhin'in de 'yolcu listesinde' yer aldığı ifade edilen özel uçak Tver bölgesinde düştü. Uçakta 3 pilot ve 7 yolcu bulunuyordu. Prigozhin'in uçakta olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in 'yolcu listesinde' yer aldığı uçak Tver bölgesinde düştü.
Rusya merkezli paramiliter örgüt Wagner'in lideri Yevgeny Prigozhin'in de 'yolcu listesinde' yer aldığı ifade edilen özel uçak düştü. Rus medyası, uçağın Tver bölgesinde düştüğünü, uçakta 3 pilot, 7 yolcunun bulunduğunu duyurdu. Prigozhin'in düşen uçakta olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya