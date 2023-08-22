Rus paralı asker grubu Wagner lideri Evgeny Prigojin, Rusya'da çıkardığı iç isyandan bu yana ilk kez görüntülü mesaj yayınlayarak, 'Afrika halkı için DEAŞ, El Kaide ve diğer haydutların hayatını kabusa dönüştürüyoruz' dedi.

- Wagner lideri Prigojin'den kısa süreli isyandan sonra ilk görüntülü mesaj

Prigojin: "Afrika halkı için DEAŞ, El Kaide ve diğer haydutların hayatını kabusa dönüştürüyoruz"

CAPE TOWN - Rus paralı asker grubu Wagner Evgeny Prigojin, Rusya'da çıkardığı iç isyandan bu yana ilk kez görüntülü mesajı yayınlayarak, "Afrika halkı için DEAŞ, El Kaide ve diğer haydutların hayatını kabusa dönüştürüyoruz" dedi.

Rus paralı asker grubu Wagner lideri Evgeny Prigojin, Rusya'da 23 Haziran'da çıkardığı ve 24 saat süren iç isyanın ardından ilk kez görüntülü mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından nerede olduğuna ilişkin açıklama yapan Prigojin, "Burada sıcaklıkların 50 derecenin üzerine çıktığı yerde çalışıyoruz. Her şey istediğimiz gibi. Rusya'yı tüm kıtalarda, Afrika'da büyütmek, adalet ve mutluluk için Wagner grubu keşif ve tarama faaliyetlerini yürütüyor. Afrika halkı için DEAŞ, El Kaide ve diğer haydutların hayatını kabusa dönüştürüyoruz" dedi. Wagner'in yeni askerleri de gruba kabul edeceğini ifade eden Prigojin, "Belirlenen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan yayınlanan görüntülerde Prigojin'in bir çölde, Wagner askerleri ve araçların etrafında konuşma yaptığı görülüyor. Prigojin'in hangi Afrika ülkesinde olduğu henüz açıklanmazken, binlerce Wagner'in askerinin Afrika kıtasında görev yaptığı biliniyor.

Wagner'in 24 saat süren isyanı

Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda cephede aktif rol alan Wagner lideri Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan başlatmıştı. Wagner savaşçıları, Prigojin'in emriyle Rusya'nın güneyindeki Rostov'dan başkent Moskova'ya silahlı yürüyüş başlatmıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un istifasını isteyen Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğunda isyanı 24 saat sonra geri çekilmişti. Kremlin Sarayı, isyanın ardından Wagner'in Rusya'daki faaliyetlerine son verileceğini ve Wagner savaşçılarının Belarus'taki bir üsse yerleştirileceğini duyurmuştu.