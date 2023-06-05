Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, depremzede öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Erasmus projesi kapsamında Hatay'dan gelen depremzede öğrencilerle elçilikte bir araya geldi. Ceyhun, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Erasmus projesi kapsamında deprem bölgesinden Viyana'ya ziyarete gelen Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğretmen ve öğrencileri eşi Azize Ceyhun ile ağırladıklarını söyledi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Erasmus projesi kapsamında Hatay'dan gelen depremzede öğrencilerle elçilikte bir araya geldi.

Ceyhun, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Erasmus projesi kapsamında deprem bölgesinden Viyana'ya ziyarete gelen Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğretmen ve öğrencileri eşi Azize Ceyhun ile ağırladıklarını söyledi.

Büyükelçi Ceyhun, "Depremden sonra acılarını bir nebze olsun unutmak amacıyla gelen öğrencilere ve öğretmenlere hoş geldiniz diyerek, Viyana'da bulundukları süre zarfında tüm misyonlarımızın emirlerinde olduklarını belirttim." diye konuştu.

Misafir öğrenci ve öğretmenlere Avusturya'da yaşayan Türkler ve Avusturya hükümetinin deprem bölgesine sağladığı yardımları anlattığını kaydeden Ceyhun, deprem bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldığını, öğretmen ve öğrencilerin projeleri gibi çeşitli konuları konuştuklarını aktardı.