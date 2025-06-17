Viva La Pop Korosu Münih'te Balkan Müzikleri Konseri Verdi

Haber: İlhan Baba

MÜNİH – Almanya'nın ilk ve tek pop müziği korosu Viva La Pop, üçüncü konserini, Münih'in ünlü açık hava sahnesi Westpark Seebühne'de verdi. Göl kenarındaki Kino, Mond und Sterne Amfi Tiyatrosu'nda düzenlenen konser, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

"Balkan Müzikleri Konseri" temasıyla sahne alan topluluk, başarılı şef Nüket Serbes yönetiminde Türkçe, Arnavutça, Makedonca ve diğer Balkan dillerinden ezgileri seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Konserin açılış konuşmasını Türkçe ve İngilizce olarak yapan Fulya Kip Barnard, Balkanlar'ın yalnızca bir coğrafya değil, aynı zamanda ortak duyguların ve melodilerin buluşma noktası olduğunu vurguladı. Barnard, "Bu konser sınırların ötesine geçen melodilerle bizi ortak bir geçmişte ortak bir kalp atışında buluşturuyor. Müzik, geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir köprüdür" ifadelerini kullandı.

Geleneksel Makedonya kıyafetleriyle sahneye çıkan solistler, hem görsel hem de işitsel olarak izleyicilere zengin bir deneyim yaşattı.

Konseri; Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Kosova Cumhuriyeti Başkonsolosu Afrim Nura, Kuzey Makedonya Başkonsolosu Juliana Nikolova ve Peru Başkonsolosu Stephan Mutze, birlikte izledi.

Konser sonrası açıklama yapan Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, "Başarılı sanatçımız Sayın Nüket Serbes yönetiminde, ülkemiz ve Balkan ezgilerinden oluşan geniş bir repertuarla sahne alan Viva La Pop orkestra ve korosunun konseri çok başarılı bir şekilde icra edildi ve tüm izleyicilerin beğenisini kazandı. Sayın Serbes'i ve tüm koro üyelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Viva La Pop Koro Şefi Nüket Serbes de "Balkan milletlerini buluşturan konserimizde bizleri yalnız bırakmadınız, desteğiniz çok değerli. Tüm Viva La Pop ekibi ve şahsım adına teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.