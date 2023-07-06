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Viktorya Gölü'nde 2 Tekne Battı, 6 Kişi Kayboldu

Viktorya Gölü'nde 2 Tekne Battı, 6 Kişi Kayboldu

Dünya Haberleri

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'nın güneyinde bulunan Viktorya Gölü'nde 2 teknenin batması sonucu 6 kişi kayboldu. Kyamuswa'dan Mukono bölgesi ile Kisaba'dan Kotasi bölgesine yolcu ve yük taşıyan 2 tekne Viktorya Gölü'nde alabora olarak battı. Kazalarda 6 kişi kayboldu. Görgü tanıkları, teknelerin kapasitesinden fazla yük taşıdığı için alabora olduğunu öne sürdü. Aralarında çocukların da bulunduğu kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'nın güneyinde bulunan Viktorya Gölü'nde 2 teknenin batması sonucu 6 kişi kayboldu.

Monitor gazetesinin haberine göre, Kyamuswa'dan Mukono bölgesi ile Kisaba'dan Kotasi bölgesine yolcu ve yük taşıyan 2 tekne Viktorya Gölü'nde alabora olarak battı. Kazalarda 6 kişi kayboldu.

Görgü tanıkları, teknelerin kapasitesinden fazla yük taşıdığı için alabora olduğunu öne sürdü.

Aralarında çocukların da bulunduğu kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Dünya

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