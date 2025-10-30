Haberler

Viktor Orban, Trump ile ABD'de Ekonomi ve Enerji Üzerine Görüşecek

Güncelleme:
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 7 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidiyor. Görüşmede enerji, savunma sanayii ve ekonomi konularında işbirliği anlaşmaları imzalanacak. Ayrıca, ABD-Rusya toplantısına zemin hazırlayacak planlar ele alınacak.

(ANKARA) – Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için ABD'ye gidiyor. Orban'ın Özel Kalem Müdürü Gergely Gulyas yaptığı açıklamada, Başbakan Orban'ın 7 Kasım'da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini söyledi. Açıklamaya göre Viktor Orban, görüşmede "Budapeşte'de yapılacak ABD-Rusya toplantısına giden bir yolu ele almayı ve ABD enerji yaptırımlarından muafiyet talep etmeyi" amaçlıyor.

Macaristan Başbakanı Orban, gelecek hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüşmek için ABD'ye gidiyor. Özel Kalem Müdürü Gergely Gulyas düzenlediği basın toplantısında, "iki liderin enerji, savunma sanayii, ekonomi ve finans alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalayacağını" belirtti. Gulyas, "Bunların bazılarında müzakereler tamamlanmışken, diğerlerinde görüşmeler halen devam etmektedir" diye ekledi.

Orban daha önce, "ABD'nin Avrupa Birliği'ne yönelik tarifelerinin etkisini dengelemek için Washington ile geniş kapsamlı bir ekonomik anlaşma imzalamayı hedeflediğini" söylemişti.

Gulyas, Orban ve Trump'ın, "Ukrayna'da barışa aracılık etmeyi hedefleyen bir ABD-Rusya toplantısı için zemin hazırlayacak bir planı ele alabileceklerini" belirtti.

Gulyas: "Rusya-Ukrayna barışına yol açabilecek yol haritası görüşülecek"

Gulyas, toplantının içeriği hakkında "Bu toplantı aynı zamanda iki devlet başkanına, bir ABD-Rusya toplantısına ve bu sayede Rusya-Ukrayna barış anlaşmasına imkan tanıyabilecek yol haritasını belirlemeleri için bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.

Trump bu ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkentinde görüşeceğini söylemişti. Ancak, Rusya'nın ateşkesi reddetmesinin ardından bu toplantı askıya alınmıştı.

Toplantıda ABD'nin Rus yaptırımları da gündeme gelecek

Orban daha önce, planlanan toplantılarında Trump ile ABD'nin Rus petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft'e yönelik yaptırımlarını görüşeceğini ifade etmişti.

Özel Kalem Müdürü Gulyas ise "bu yaptırımların Macaristan'ın petrol ithalatını doğrudan etkilemediğini ve Macaristan'ın hedefinin bu durumu sürdürmek ve tedbirlerden muafiyet talep etmek olduğunu" dile getirdi. Gulyas, "Amacımız, Macaristan'ın ABD yaptırımlarından muafiyet alması ve böylece Rus gazı ve ham petrol alımlarının istikrarlı bir şekilde devam edebilmesidir" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesinden bu yana ABD başkanıyla ilk kez ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: ANKA / Dünya
500
