Vietnam'daki Bualoi Tayfunu'nda Can Kaybı 51'e Yükseldi

VİETNAM'da etkili olan Bualoi tayfununda yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e yükseldi.

Vietnam Baraj Yönetimi ve Afet Önleme Dairesi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve orta kesimlerini etkisi altına alan Bualoi tayfunu nedeniyle 51 kişinin hayatını kaybettiği, 164 kişinin yaralandığı ve 14 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Bölgede 66 bin evin de sular altında kaldığı bilgisi paylaşıldı.