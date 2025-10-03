Haberler

Vietnam'daki Bualoi Tayfunu'nda Can Kaybı 51'e Yükseldi

Vietnam'daki Bualoi Tayfunu'nda Can Kaybı 51'e Yükseldi
Güncelleme:
Vietnam'da etkili olan Bualoi tayfunu nedeniyle 51 kişi hayatını kaybetti, 164 kişi yaralandı ve 14 kişi kayboldu. Tayfun kuzey ve orta bölgelerde büyük hasara yol açtı.

VİETNAM'da etkili olan Bualoi tayfununda yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e yükseldi.

Vietnam Baraj Yönetimi ve Afet Önleme Dairesi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve orta kesimlerini etkisi altına alan Bualoi tayfunu nedeniyle 51 kişinin hayatını kaybettiği, 164 kişinin yaralandığı ve 14 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Bölgede 66 bin evin de sular altında kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
