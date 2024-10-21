Vietnam'da Yeni Devlet Başkanı Luong Cuong Seçildi
Vietnam parlamentosu, 440 milletvekilinin oyuyla General Luong Cuong'u yeni devlet başkanı olarak seçti. Cuong, görevi mayıs ayında atanan To Lam'dan devraldı.
VİETNAM parlamentosu, Luong Cuong'u yeni devlet başkanı seçti.
Vietnam parlamentosunda, bugün yapılan oturumda 440 milletvekilinin 'evet' oyu verdiği General Luong Cuong, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi. 67 yaşındaki Luong Cuong, görevi mayıs ayında devlet başkanı olarak atanan To Lam'dan devraldı.