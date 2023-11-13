Vietnam'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Yapan 2 Güney Koreli İdam Cezasına Çarptırıldı

Vietnam'da yapılan bir duruşmada, 18 kişinin uyuşturucu kaçakçılığı suçundan idam cezasına çarptırıldığı bildirildi. Bu kişiler arasında 2 Güney Kore vatandaşı da bulunuyor.

Vietnam'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan 18 kişiden 2'sinin Güney Kore vatandaşı olduğu bildirildi.

???????Yonhap'ın Vietnam basınına dayandırdığı habere göre, Güney Kore vatandaşı eski polis memuru 63 yaşındaki Kim Soon Sik ve Güney Koreli 30 yaşındaki Kang Seon-hok, 16 kişiyle birlikte, 216 kilogram uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle, 4 gün süren duruşmanın ardından idam cezası aldı.

Davanın Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi'nde görülen (HCMC) uyuşturucu davaları arasında bir kerede en fazla kişiye idam cezası verilen dava olduğu bildirildi.