Haberler ›› Dünya ›› Vietnam'da şiddetli yağışlar ve sel sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Vietnam'da şiddetli yağışlar ve sel sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Vietnam'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 1 kişiden haber alınamıyor. Sel ve yağmurların neden olduğu felaket sonucunda 379 ev ve 91 hektarlık tarım alanı zarar gördü.