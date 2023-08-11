Vietnam'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Vietnam'ın kuzey bölgesinde uzun süren şiddetli yağışların tetiklediği toprak kayması ve seller nedeniyle 2-10 Ağustos arasında 13 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yağmur kaynaklı afetlerde birçok ev yıkılırken, tarım alanları ve hayvanlar da zarar gördü.

HANOİ, 11 Ağustos (Xinhua) -- Vietnam'ın kuzey bölgesinde uzun süren şiddetli yağışların tetiklediği toprak kayması ve seller nedeniyle 2-10 Ağustos arasında 13 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Vietnam Ulusal Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesi'nin Cuma günü yaptığı açıklamada can kaybının çoğunlukla Lai Chau ve Yen Bai eyaletlerinde meydana geldiği, 8 yaralının ise Lai Chau, Son La ve Cao Bang eyaletlerinde kayda geçtiği belirtildi.

Komitenin verdiği bilgilere göre yağmur kaynaklı afetlerde 82 ev yıkılırken, 1.088 ev de hasar gördü. Öte yandan çeltik ve diğer ekinlerin yetiştirildiği 1.277 hektarlık alan zarar gördü ve 2.052 kümes hayvanı ile 255 büyükbaş hayvan öldü ya da sele kapıldı.

261 sulama, temiz su ve bent çalışmasının yanı sıra 26 okul ve 4 sağlık tesisi zarar gördü. Komite, şiddetli yağışlar yüzünden 709 noktadaki yollarda toprak kaymasının meydana geldiğini ve 129 elektrik direğinin hasar gördüğünü bildirdi.

Genel İstatistik Ofisi verilerine göre Vietnam'da bu yılın ilk 7 ayında doğal afetlerde 51 kişi öldü ya da kayboldu, 52 kişi ise yaralandı.

Öte yandan, afetler Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,3 düşüşle 881,1 milyar Vietnam dongu (37 milyon ABD doları) tutarında ekonomik zarara yol açtı.