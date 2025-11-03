Vietnam'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle 37 Kişi Hayatını Kaybetti

VİETNAM'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Yetkililer, Vietnam'ın orta kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen afetlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sel ve heyelanlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 37'ye yükseldiği, 5 kişinin kayıp ve 60 kişinin de yaralı olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca sel ve heyelan nedeniyle 120 binden fazla evin sular altında kaldığı, bazı yolların da hala ulaşıma kapalı olduğu bilgisi paylaşıldı.