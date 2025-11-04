Vietnam'da Sel Felaketi: 40 Kişi Hayatını Kaybetti

VİETNAM'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 40'a ulaştığı bildirildi.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; ülkenin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Kayıp sayısının 6 olduğu belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 76 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 80 binden fazla evin sular altında kaldığı, 453 evin hasar gördüğü ve 163 binden fazla hanede de halen elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.