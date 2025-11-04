Haberler

Vietnam'da Sel Felaketi: 40 Kişi Hayatını Kaybetti

Vietnam'da Sel Felaketi: 40 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Vietnam'ın orta kesiminde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükselirken, kayıp sayısı 6, yaralı sayısı ise 76 olarak açıklandı. 80 binden fazla ev sular altında kalırken, 453 ev hasar gördü ve 163 binden fazla hane elektrik kesintisi yaşıyor.

VİETNAM'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 40'a ulaştığı bildirildi.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; ülkenin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Kayıp sayısının 6 olduğu belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 76 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 80 binden fazla evin sular altında kaldığı, 453 evin hasar gördüğü ve 163 binden fazla hanede de halen elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
