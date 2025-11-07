Vietnam'da Kalmaegi Tayfunu: 5 Ölü, 6 Yaralı

VİETNAM'DA etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Vietnam basınında yer alan haberlere göre; ülkenin orta kesimlerini etkisi altına alan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Can kayıplarının 3'ünün Dak Lak, 2'sinin ise Gia Lai eyaletinde yaşandığı kaydedildi.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre tayfunun bölgede 2 bin 500'den fazla evin hasar görmesine neden olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.