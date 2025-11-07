Haberler

Vietnam'da Kalmaegi Tayfunu: 5 Ölü, 6 Yaralı

Vietnam'ın orta kesimlerinde etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Tayfunun 2 bin 500'den fazla evi hasara uğrattığı belirtildi.

Vietnam basınında yer alan haberlere göre; ülkenin orta kesimlerini etkisi altına alan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Can kayıplarının 3'ünün Dak Lak, 2'sinin ise Gia Lai eyaletinde yaşandığı kaydedildi.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre tayfunun bölgede 2 bin 500'den fazla evin hasar görmesine neden olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
