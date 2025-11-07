Vietnam'da Kalmaegi Tayfunu: 5 Ölü, 6 Yaralı
Vietnam'ın orta kesimlerinde etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Tayfunun 2 bin 500'den fazla evi hasara uğrattığı belirtildi.
Vietnam basınında yer alan haberlere göre; ülkenin orta kesimlerini etkisi altına alan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Can kayıplarının 3'ünün Dak Lak, 2'sinin ise Gia Lai eyaletinde yaşandığı kaydedildi.
Yetkililer, ilk belirlemelere göre tayfunun bölgede 2 bin 500'den fazla evin hasar görmesine neden olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya