Vietnam'da Fırtına, Tur Teknesini Alabora Etti: 37 Kayıp

Vietnam'da Fırtına, Tur Teknesini Alabora Etti: 37 Kayıp
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Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde meydana gelen fırtına, bir tur teknesinin alabora olmasına neden oldu. Olayda 37 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise kayıp.

VİETNAM'da fırtınanın tur teknesini alabora etmesi sonucu çoğu turist 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde, 48 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan tur teknesi aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora oldu. Yetkililer, 11 kişinin kurtarıldığını, 37 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Sınır muhafızları, donanma, polis ve liman yetkililerinin yanı sıra 27 tekne ile 2 kurtarma botunun bölgeye sevk edildiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere bir komuta merkezi kurulduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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