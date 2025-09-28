Haberler

Vietnam'da Bualoi Tayfunu Nedeniyle 250 Bin Kişi Tahliye Ediliyor

Vietnam'da yaklaşan Bualoi Tayfunu nedeniyle 250 bin kişinin tahliye edileceği açıklandı. Da Nang ve Hue şehirlerinde tahliye planları yapılıyor, uçuşlar askıya alındı.

VİETNAM'da yaklaşan Bualoi Tayfunu nedeniyle yaklaşık 250 bin kişinin tahliye edileceği bildirildi.

Vietnam Hava Durumu Servisi'nden yapılan açıklamada, Bualoi Tayfunu'nun, ülkenin merkezinin yaklaşık 200 kilometre doğusunda olduğu ve kuzeybatıya hareket ettiği aktarıldı. Yetkililer, da Nang kentinde, 210 bini aşkın kişi için tahliye planı yapıldığını, Hue kentinde 32 bin kişinin daha güvenli bölgelere götürülmek için hazırlandığını kaydetti. Açıklamada, Hue'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1 kişinin kaybolduğu bilgisi de paylaşıldı. Ayrıca tayfunun şiddetli yağışlara, ani sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısı yapılarak balıkçıların denize açılması yasaklandı.

Sivil Havacılık İdaresi ise kıyı şeridine yakın 4 havalimanında uçuşların askıya alındığını, birçok uçuşun ertelendiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
