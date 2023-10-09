Vietnam'da 930.000 çocuk iklim felaketleri nedeniyle evlerini terk etti

Vietnam'da 2016-2021 yılları arasında sel, fırtına ve kuraklık gibi aşırı hava olayları nedeniyle toplam 930.000 çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı. UNICEF Vietnam temsilcisi Rana Flowers, çocukların iklim krizinin etkilerine yüksek düzeyde maruz kaldığını ve gelişimlerinin etkilendiğini belirtti.

HANOİ, 9 Ekim (Xinhua) -- Vietnam'da 2016-2021 yılları arasındaki altı yıllık dönemde sel, fırtına ve kuraklık gibi aşırı hava olayları nedeniyle toplam 930.000 çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Vietnam News gazetesinin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yeni bir analizine dayandırdığı Pazartesi günkü haberine göre, UNICEF Vietnam temsilcisi Rana Flowers, "Vietnam'ı vuran felaketlerin her birinden elde edilen kanıtlar, çocukların iklim krizinin etkilerine yüksek düzeyde maruz kaldığını ve sadece sağlıklarının değil, gelişimlerinin her yönünün etkilendiğini tekrar tekrar doğruluyor" dedi.

Flowers, "Vietnam yeşil enerjiye kritik ve acil bir geçiş yaparken, ülke genelinde iklim değişikliğine dirençli toplumlar yaratmak için çabaların ve kaynakların artırılması hayati önem taşıyor" ifadesini kullandı.