Vietnam, Çin ve Filipinler'i Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri nedeniyle eleştirdi

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, Çin ve Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri nedeniyle ülkesinin egemenlik haklarının ihlal edildiğini belirtti. Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin egemenlik ihtilaflarına konu oluyor. Çin'in bölgedeki askeri üsler inşa etmesine bölge ülkeleri ve ABD de karşı çıkıyor.

Vietnam, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sulardaki faaliyetlerinden dolayı Çin ve Filipinler'i eleştirdi.

ANI News'in haberine göre, Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, başkent Hanoi'de yaptığı basın açıklamasında Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerinden dolayı Çin ve Filipinler'in, ülkesinin "egemenlik hak ve yetkilerini ihlal ettiğini" belirtti.

Sözcü Pham Thu Hang, Vietnam'ın komşu ülkelerin bu faaliyetlerine karşı "uluslararası hukuk ile uyumlu önlemler" aldığını vurguladı.

14 Mayıs'ta, Vietnam'ın kontrolü altındaki Vanguard Resifi yakınında petrol sondaj faaliyetlerini genişleteceğini duyurmasının ardından Çin'in bölgeye gemilerini göndermesi gerilimi tırmandırmıştı.

Ayrıca aynı gün Filipinler sahil güvenliği, aralarında Vietnam'ın hak iddia ettiği bölgelerin de bulunduğu tartışmalı sulara 5 navigasyon şamandırası yerleştireceğini bildirmişti.

Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflar

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunurken kıyı komşusu ülkeler Vietnam, Filipinler, Malezya ve Brunie de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.