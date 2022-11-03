Videonun İran halkının "Tek yol Atatürk" sloganı attığını gösterdiği iddiası yanlış

Ahlak polisi tarafından katledilen Mahsa Amini, ölümünün 40'ıncı gününde binlerce İranlı tarafından yalnız bırakılmadı. Ancak kalabalığın "Tek yol Atatürk" sloganı attığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde İranlıların öldürülen Mahsa Amini'nin mezarını ziyaret ettiği ve kalabalığın "Tek yol Atatürk" sloganlar attığı iddia edildi.

"ATATÜRK" İFADESİ GEÇMİYOR

Videodan alınan görüntü tersine arama yapıldığında söz konusu görüntülerin 26 Ekim 2022'de Mahsa Amini'nin ölümünün 40'ıncı gününde Seqiz'deki mezarı başındaki anmaya giden kalabalığı gösterdiği anlaşılıyor. İranlı basın çalışanlarının paylaşımı videoyla örtüşüyor ancak görüntüde kalabalığın attığı slogan "Jin, jiyan, azadi" yani "Kadın, yaşam, özgürlük". Videoda, "Atatürk" ifadesi hiç duyulmuyor.

DÜNYA BASININDA BÖYLE BİR BİLGİ YER ALMIYOR

The New York Times ve BBC gibi haber siteleri, Amini'nin mezarına doğru yapılan yürüyüşte sık sık "Jin, jiyan, azadi" sloganları atıldığını vurguluyor. Basına yansıyan haberlerde, sloganlar arasında Atatürk'e de atıfta bulunulduğundan bahsedilmiyor.