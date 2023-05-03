"Videonun Almanya'da yetkililerin ailesinin LGBT karşıtı öğretileri sebebiyle bir çocuğu zorla ailenin elinden aldığını gösterdiği iddiası"

29 Nisan 2023 tarihinde yapılan paylaşım binlerce beğeni aldı ve 697 defa paylaşıldı. Farklı kullanıcılar ise söz konusu görüntüyü sosyal medya platformlarında yaymaya devam etti.

Anahtar kelimelerle konuyu arattığımızda karşımıza yerel basında yer alan "Alman polisi, ailesinden alınan çocuğun videosunu soruşturuyor" haberler çıkıyor.

Söz konusu haberde yer alan bilgiye göre ailenin komşusu çocuğun çığlıkları üzerine polise şikayette bulundu. Şikayetin, polisin çocuğun şiddete maruz kalmamasını sağlamak için harekete geçmesine ve konu soruşturulup çözülene kadar devlet gözetiminde kalmasına neden olduğu belirtildi.

Bremerhaven polis teşkilatı sosyal medya platformlarında dolaşan video ile ilgili açıklama yapmış ve video kesitinin gençlik dairesi ve polisin mahkeme emrinin uygulamak için yaptığı operasyonu gösterdiğini belirtmiş. Açıklamada aile ve çocuğu korumak için de operasyon ile ilgili daha fazla detay verilemeyeceği de vurgulanmış.

Konu çocuğun şiddete gördüğü için korumaya alınması olarak belirtilse de henüz netleşemedi. Alman polisini çocuğu ailesinden almaya neyin sevk ettiği resmi olarak belirlenemedi. Alman polisi bir paylaşımda konuyu ele aldı: "Polis videodan haberdar. Bu Bremerhaven'den bir vaka. Video dahili inceleme için iletildi."

Özellikle Alman yasalarına göre, şiddete maruz kalan herhangi biri hakkında şikayette bulunulması durumunda, yetkililerin insanları korumak ve güvenliklerini sağlamak için müdahale etmesi gerekiyor. Almanya Federal Cumhuriyeti'nin çocukların aileden hangi durumda alınabileceğini söylediği durumlar ilgili kanun maddesinde şu şekilde geçiyor: "Çocuğun bedensel, zihinsel veya ruhsal esenliğinin ya da mal varlığının tehlikede olması ve ana babanın bu tehlikeyi önlemek istememeleri veya önleyememeleri halinde, aile mahkemesi tehlikenin önlenmesi için gerekli tedbirleri alır."