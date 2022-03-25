Video: Kovid-19'un Başlangıcından Bu Yana Tunus'a İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi - Haberler

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Video: Kovid-19'un Başlangıcından Bu Yana Tunus'a İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi

Xinhua - Dünya
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Video: Kovid-19'un Başlangıcından Bu Yana Tunus'a İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi

Avrupa'dan gelen bir kruvaziyer gemisi Çarşamba günü Tunus'un La Goulette Limanı'na yanaştı ve yüzlerce yabancı turist Tunus'u gezmek için karaya çıktı. Bu gemi, Kovid-19'un patlak vermesinden bu yana Tunus'a yanaşan ilk yabancı kruvaziyer gemisi oldu. Tunus Turizm Bakanlığı Mart ayı başlarında yaptığı açıklamada, turistler için iyi bir ortam sağlamak amacıyla güvenlik ve hijyen yönetimini güçlendireceğini […]

Avrupa'dan gelen bir kruvaziyer gemisi Çarşamba günü Tunus'un La Goulette Limanı'na yanaştı ve yüzlerce yabancı turist Tunus'u gezmek için karaya çıktı.

Bu gemi, Kovid-19'un patlak vermesinden bu yana Tunus'a yanaşan ilk yabancı kruvaziyer gemisi oldu.

Tunus Turizm Bakanlığı Mart ayı başlarında yaptığı açıklamada, turistler için iyi bir ortam sağlamak amacıyla güvenlik ve hijyen yönetimini güçlendireceğini duyurmuştu.

Bakanlık, Tunus'taki turizm endüstrisinin 2022'de Kovid-19'un etkisinden çıkarak kademeli olarak toparlanacağını söyledi. Bu yıl 40'tan fazla kruvaziyer gemisinin Tunus limanlarına yanaşması ve Tunus'a çok sayıda yabancı turist getirerek ülkenin yerel ekonomik gelişimine katkıda bulunması planlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tunus'tan bildiriyor.

Xinhua / Dünya

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