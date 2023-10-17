Versailles Sarayı bomba ihbarı nedeniyle boşaltılıyor

Versailles Sarayı, Paris polisinin şüpheli bir paket nedeniyle tahliye ettiği ve ziyarete kapattığı son tarihi mekan oldu. Bu önlem, Louvre Müzesi'nde benzer bir bomba ihbarının ardından alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan tarihi Versailles Sarayı bugün tahliye ediliyor ve ziyarete kapatılıyor. Paris polisi, sarayın yakınında şüpheli bir pakete müdahale edildiğini ve güvenlik endişeleri nedeniyle bu önlemin alındığını açıkladı. Versailles Sarayı yetkilileri resmi hesapları üzerinden yaptıkları duyuruda, "Değerli ziyaretçilerimiz, Versailles Sarayı güvenlik nedeniyle bugün (17 Ekim Salı) ziyaretçileri tahliye edecek ve kapılarını kapatacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandılar.

Bu güvenlik önlemi, geçtiğimiz cumartesi günü Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde benzer bir bomba ihbarı sonrasında alınan tedbirlerin ardından gerçekleşiyor. Louvre Müzesi'nde de güvenlik gerekçesiyle binlerce kişi tahliye edilmiş ve emniyet güçleri tarafından müzede detaylı bir güvenlik kontrolü yapılmıştı.

Paris polisi, şüpheli paketle ilgili daha fazla detay vermezken, olayın soruşturması devam ediyor.