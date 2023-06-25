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Venezuela ve Nikaragua, Rusya'yı desteklediklerini açıkladı

Venezuela ve Nikaragua, Rusya'yı desteklediklerini açıkladı

Dünya Haberleri

Venezuela ve Nikaragua, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanını kınayarak, Rus hükümetini desteklediklerini bildirdi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dayanışma içerisinde olunduğu belirtilerek, Wagner grubunun isyanı kınandı.

Venezuela ve Nikaragua, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanını kınayarak, Rus hükümetini desteklediklerini bildirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dayanışma içerisinde olunduğu belirtilerek, Wagner grubunun isyanı kınandı.

Açıklamada, "Venezuela hükümeti, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Rusya Federasyonu'na yönelik terörist yöntemlerle yaptığı silahlı ayaklanmayı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası hukukun ihlali ve her türlü şiddet eyleminin reddedildiği vurgulanan açıklamada, anayasaya aykırı şekilde herhangi bir yönetim değişikliği ve silahlı ayaklanmanın Rusya'nın barış ve istikrarına zarar vereceği bildirildi.

Açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Vladimir Putin'e desteği ifade edilerek, demokrasiye yönelik saldırı karşısında Rus halkıyla dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega da Rusya Devlet Başkanı Putin'e desteğini ve dayanışmasını kaydederek, Wagner grubunun eylemlerine tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Dünya

Vladimir Putin Venezuela Nikaragua Rusya Dünya Haberler

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