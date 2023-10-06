Venezuela ve ABD, ABD'deki Venezuela vatandaşlarının düzenli, güvenli ve hukuka uygun şekilde ülkelerine geri dönmesini sağlayan bir plan üzerinde mutabakata vardı. Anlaşma uyarınca 'Yurda Dönüş' programı devreye sokularak geri dönen vatandaşların kapsamlı bakımı için gerekli kaynaklar sağlanacak.

Venezuela ve ABD, Venezuela vatandaşlarının geri dönüşü için anlaştı

CARACAS, 6 Ekim (Xinhua) -- Venezuela ve ABD, ABD'deki Venezuela vatandaşlarının düzenli, güvenli ve hukuka uygun şekilde ülkelerine geri dönmesini sağlayan bir plan üzerinde mutabakata vardı.

Venezuelalı yetkililer tarafından Perşembe günü yapılan yazılı açıklamada, "Son yıllarda Venezuela'dan yapılan göçler, ekonomimize karşı tek taraflı zorlayıcı önlemlerin ve ambargo uygulamasının doğrudan bir sonucudur" ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca "Yurda Dönüş" programı devreye sokularak "ülkenin anayasa ve kanunlarının sağladığı koruma ilkesine tam riayetle, geri dönen vatandaşların kapsamlı bakımı için gerekli kaynaklar" sağlanacak.

2018 yılında oluşturan plan, savunmasız durumdaki Venezuelalı göçmenlerin korunmasını amaçlıyor.