Venezuela Ulusal Meclis Başkanı: ABD, Venezuela'ya tarihin en kötü saldırılarını gerçekleştiriyor

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını insanlık suçu olarak nitelendirdi ve ülkenin bağımsızlık günü töreninde bu saldırıları kınadı.

CARACAS, 6 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, son ABD yönetimlerinin Venezuela'ya karşı son iki yüzyıldaki en kötü saldırılarda bulunduğunu söyledi.

Venezuela'nın Bağımsızlık Günü'nün 212. yıl dönümü için düzenlenen törende konuşan Rodriguez, ABD'nin bu Güney Amerika ülkesine yönelik yaptırımlarını "insanlık suçu" diye niteledi.

Rodriguez, Washington'ın "Venezuela'yı son 212 yılda yaşadığı en kötü saldırıya maruz bıraktığını" belirtti.

ABD yaptırımlarının Venezuela'nın ilaç ve gıda gibi hayati ürünlere erişimini kısıtladığını kaydeden Rodriguez, bu politikanın arkasındaki "suçluların" kınanması ve yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Willian Castillo da ABD yaptırımlarını Venezuela'nın kalkınmasını baltalamakla suçladı.

Venezuela, bağımsızlığını ilan etmesinin 212. yıl dönümünü Çarşamba günü çeşitli siyasi, kültürel ve askeri etkinliklerle kutladı.