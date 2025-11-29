Venezuela, Trump'ın Hava Sahası Açıklamasını Kınadı

(ANKARA) - Venezuela, egemenliğini hedef aldığı gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump'un 'hava sahası' açıklamasını "sömürgeci bir tehdit" olarak nitelendirerek kınadı. Caracas yönetimi, söz konusu tutumun "Venezuela halkına yönelik yeni, aşırı, yasa dışı ve gerekçesiz bir saldırı" anlamına geldiğini belirtti.

Venezuela, ABD Başkanı Donald Trump'ın hava sahasıyla ilgili sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ABD'nin meşru olmayan yargı yetkisini Venezuela'ya dayatmaya çalışarak ülkenin hava sahası egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, ABD Başkanı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Amerika Birleşik Devletleri'nin gayrimeşru yargı yetkisini Venezuela topraklarına dışarıdan dayatmaya çalıştığı vurgulandı. Açıklamada, mesajın "ulusal hava sahasının egemenliğine, ülkenin toprak bütünlüğüne, havacılık güvenliğine ve Venezuela devletinin tam egemenliğine yönelik bir tehdit" içerdiği kaydedildi.

Caracas yönetimi, söz konusu girişimin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirterek ABD'nin açıklamalarını kesin bir dille reddetti.