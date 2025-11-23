Haberler

Venezuela Savunma Bakanı, ABD Tehditlerine Karşı Bayrak Açtı


Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin tehditle dolu yaklaşımına karşı kendi ülkelerinin başı dik durduğunu belirtti. Lopez, ABD'yi 'insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri' olarak tanımladı.

VENEZUELA Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin haftalardır sürdürdüğü tüm tehditlere ülkesinin 'başı dik şekilde karşılık verdiğini' belirtti.

Venezuela basını, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in, ABD'yi 'insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri' olarak nitelendirdiğini duyurdu. Washington'ın kendi çıkarlarını dayatmak için askeri gücüne başvurduğunu söyleyen Lopez, "ABD emperyalizmi bizi bombardıman uçaklarıyla, füze donanımlı savaş gemileriyle ve Karayip'te nükleer tahrikli denizaltılarla tehdit etmeye çalışıyor. Biz hiçbir imparatorluğun kölesi değiliz. Biz ne yaptık? Ulus olarak başı dik şekilde karşılık veriyoruz" dedi.

Lopez, Venezuela kıyılarına yakın Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago'da ABD tarafından gerçekleştirilen askeri tatbikatlar ile ilgili ise "Hiçbir hava veya deniz konuşlandırması Venezuela'nın bağımsızlığını ortadan kaldıramaz. Ne kadar güçlü ve korkutucu olursa olsun, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı kimse elimizden alamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
