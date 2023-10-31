Venezuela, Otis Kasırgası'ndan etkilenen Meksika'ya yardım gönderdi

KARAKAS, 31 Ekim (Xinhua) -- Venezuela'nın Latin Amerika işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Rander Pena, Meksika'nın Pasifik kıyısındaki Acapulco kentini kasıp kavuran Otis Kasırgası'ndan etkilenenler için Venezuela hükümetinin 26 tondan fazla insani yardım gönderdiğini söyledi.

Pena, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu yardım, Venezuela halkının Otis Kasırgası sonrasında Meksika halkına olan dayanışmasını gösteren bir eylemdir" dedi.

5. kategori bir fırtına olan Otis Kasırgası, Çarşamba günü Guerrero eyaletinin Pasifik kıyılarını vurarak özellikle Meksika'nın başlıca turizm merkezlerinden biri olan sahil beldesi Acapulco'da ciddi hasara yol açtı.

Meksika'nın Venezuela Büyükelçisi Leopoldo de Gyves'in eşlik ettiği Pena, gönderilen yardımın gıda ve ev eşyaları ile arama ve kurtarma ekipmanlarından oluştuğunu söyledi.

Risk Yönetimi ve Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Carlos Perez Ampueda ise sevkiyatta ayrıca hastane ürünleri ve hidrasyon malzemelerinin de yer aldığını söyledi.

Meksika Büyükelçisi, bu yardımın Otis Kasırgası'ndan etkilenen bölge için "büyük önem taşıyan bir ürün, ilaç ve gıda sevkiyatı" olduğunu belirterek, sergilediği dayanışmadan ötürü Venezuela hükümetine teşekkür etti.

Resmi rakamlara göre kasırga nedeniyle şu ana kadar 48 kişi hayatını kaybetti.