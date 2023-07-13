Venezuela'nın yeni Bogota Büyükelçisi göreve başladı

Venezuela'nın yeni Bogota Büyükelçisi Eduardo Martinez Mendoza, Kolombiya'da resmen görevine başladı.

Başkent Bogota'daki Casa de Narino'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından kabul edilen Mendoza, güven mektubunu sundu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Twitter hesabından Mendoza'yı kutlayarak "Venezuela ve Kolombiya, halklarımızı tarihsel olarak karakterize eden kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Büyükelçimiz, güven mektubunu bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na sundu. Faydalı bir görev olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mendoza, 2011-2018 yıllarında Venezuela'nın Buenos Aires Büyükelçisi olarak görev yapmış ve Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında Venezuela hükümeti adına garantör görevinde bulunmuştu.

Venezuela-Kolombiya ilişkileri

Birbirine yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı ABD destekli Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağ görüşlü eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini "meşru devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya'da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.

Kolombiya'da 19 Haziran 2022'deki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.

Petro, 2 Kasım 2022'de 6 yıl sonra Venezuela'yı cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret eden Kolombiyalı lider olmuştu.