Venezuela, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısını kınadı

Venezuela hükümeti, İsrail'in Şam'daki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısını sert bir dille kınadı. İsrail'in eyleminin Ortadoğu'da siyasi ve askeri gerilim yarattığı belirtildi.

KARAKAS, 28 Kasım (Xinhua) -- Venezuela hükümeti, Suriye'nin başkenti Şam'daki uluslararası havalimanına düzenlenen son İsrail hava saldırısını sert bir dille kınadı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yayımladığı resmi açıklamada, İsrail'in eyleminin "Ortadoğu'da siyasi ve askeri gerilim yarattığını" söyledi.

Suriye'nin altyapısını hedef alan İsrail füze saldırısı Pazar günü öğleden sonra gerçekleşmiş, havalimanının geçici süre devre dışı kalmasına neden olmuştu.

Venezuela hükümeti şiddetin her türlüsüne karşı mücadele bağlamında, "Barış diplomasisi insanlığın tek yolu ve yazgısıdır" ifadesini kullandı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela, İsrail-Filistin çatışmasının yoğunlaşmasından bu yana acil ateşkes ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmesi çağrısında bulunuyor.

Venezuela, Birleşmiş Milletler'in iki devletli çözüm kararlarına ve bağımsız bir Filistin devleti taahhüdüne riayet edilmesinden yana olan tutumunu birçok kez ortaya koydu.