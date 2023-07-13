Venezuela ile Şili arasındaki diplomatik ilişkiler normalleşiyor

Venezuela ile Şili arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi kapsamında, Şili'nin yeni Karakas Büyükelçisi Jaime Gazmuri Mujica, göreve başladı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric tarafından atanan Mujica, Dışişleri Bakanı Yvan Gil'e güven mektubunu sundu.

Venezuela ile Şili arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi kapsamında, Şili'nin yeni Karakas Büyükelçisi Jaime Gazmuri Mujica, 5 yıl sonra göreve resmen başladı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric tarafından 25 Mayıs'ta Karakas Büyükelçisi olarak atanan Mujica, Dışişleri Bakanı Yvan Gil'e güven mektubunu sundu.

Dışişleri Bakanı Gil, Twitter hesabından Mujica'ya başarılar dileyerek " Venezuela, barış diplomasisi ve karşılıklı saygı ile dünyanın her yerinden diplomatları ağırlamaya devam ediyor. Kendisine tam destek ifade ettiğimiz Şili'nin yeni Büyükelçisi Jaime Gazmuri'ye üstün performans diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şili'nin eski Devlet Başkanı sağcı Sebastian Pinera'nın mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu meşru kabul etmemesi nedeniyle iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 2018'de bozulmuştu.

O dönem, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden eski muhalif lider Juan Guaido, Pinera tarafından Venezuela'da meşru devlet başkanı olarak tanınmıştı.

Şili'de 20 Aralık 2021'de devlet başkanlığı seçimlerini solcu aday Boric'in kazanmasının ardından Venezuela'ya yönelik politikada değişikliğe gidilmişti.