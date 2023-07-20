Venezuela Dışişleri Bakanı Türkiye'ye ziyaret edecek

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler ve güncel gelişmeler ele alınacak.

VENEZUELA Dışişleri Bakanı Yvan Gil, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, 21 Temmuz 2023 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Venezuela ile ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.