Venezuela Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Dayanışma Mesajı Paylaştı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle Türkiye ile dayanışma mesajı paylaştı. Bakan Gil, terör saldırısını kınadıklarını ve Türkiye'ye destek verdiklerini belirtti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle Türkiye ile dayanışma mesajı paylaştı.

Bakan Gil, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör saldırısını kınadıklarını ve Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Gil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela, Ankara'daki İçişleri Bakanlığı yakınında gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve halkına tümüyle dayanışmamızı sunuyoruz. Yetkililerin terörle mücadelede, vatandaşların güvenliği ve refahının korunması uğruna gösterdiği çabayı takdir ediyoruz."